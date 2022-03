Ucraina: a 7 anni malata via da Kiev, ora cura tumore al Gemelli

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - È arrivata ieri mattina nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli Anna (nome di fantasia), una bimba ucraina di 7 anni, fuggita dalle bombe di Kiev per curare la grave patologia da cui è affetta. Ad accoglierla, l'équipe del professor Antonio Ruggiero e volontari dell'Associazione AGOP, che si occuperà anche della sistemazione della bambina e della mamma, dopo la dimissione. Anna ha un tumore renale con metastasi, diagnosticato a fine gennaio; ha già iniziato la chemioterapia a Kiev ma lo scoppio della guerra ha portato all'interruzione delle terapie necessarie per curare la sua patologia. Inizia dunque una lunga odissea, un cammino per fortuna costellato di tanti buoni samaritani, anonimi eroi della quotidianità, che hanno aiutato Anna e la mamma nel viaggio fino al reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli. (ANSA).