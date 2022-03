Scoppio Quargnento: processo d'appello al via a Torino

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - È iniziato questa mattina in Corte D'Appello, a Torino, il processo a Giovanni Vincenti e alla moglie Antonella Patrucco, condannati in primo grado a trent'anni di carcere per omicidio volontario plurimo con dolo perché ritenuti responsabili dello scoppio di Quargnento (Alessandria), nel quale morirono tre vigili del fuoco. Per l'accusa, l'esplosione, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, sarebbe stata provocata dalla coppia per far crollare il cascinale e riscuotere il premio assicurativo.

