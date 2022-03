Cybersicurezza: Accademia Lazio, via a settembre con 60 studenti

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Nasce l'Accademia di cybersicurezza del Lazio, con quasi sei milioni investiti dalla Regione: i corsi partiranno a settembre per 60 studenti. L'iniziativa è stata presentata oggi dal governatore Nicola Zingaretti, alla presenza dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, del ministro per gli affari regionali, Mariastella Gelmini e della vicepresidente dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi.

"Le aggressioni cyber - ha sottolineato Zingaretti - sono continue e bisogna formare nuove professionalità in questo campo". (ANSA).