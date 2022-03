Covid: in Alto Adige nessun decesso, 377 nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - In Alto Adige non ci sono nuovi decessi da Coronavirus. Lo afferma l'Azienda sanitaria. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 558 tamponi PCR e registrato 24 nuovi casi positivi.

Inoltre 353 test antigenici dei 4.088 test effettuati ieri sono risultati positivi.

Il numero dei ricoveri non è ancora stato aggiornato. Le persone in quarantena sono 5.759 (ovvero 625 meno di ieri), si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria. (ANSA).