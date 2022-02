Ucraina: a Verona centinaia di persone invocano pace

(ANSA) - VERONA, 27 FEB - Centinaia di cittadini ucraini questa mattina hanno manifestato in piazza Bra a Verona per la pace nel paese vittima dell'aggressione russa. Un sit-in promosso dall'Associazione Malve di Ucraina che ha richiamato partecipanti arrivati anche da altre città. Tante bandiere con i colori blu e giallo della bandiera ucraina, ma anche della Georgia a testimoniare la vicinanza dei cittadini di altre ex repubbliche sovietiche. Cartelli e slogan contro Putin, ma anche per celebrare la "gloria all'Ucraina e la gloria agli eroi".

Durante la manifestazione non sono mancate testimonianze sui giorni di terrore che la popolazione ucraina sta vivendo, dalla capitale Kiev alle altre città e la grande preoccupazione per chi vive all'estero e è in ansia per le sorti dei familiari che sono rimasti nel paese di origine. A Verona la comunità ucraina conta circa 600 persone e già ieri migliaia di persone erano in piazza per una manifestazione di solidarietà promossa dalla Rete per la Pace di il Disarmo e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

(ANSA).