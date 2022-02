Imbrattata con simboli nazisti sede Pd di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - La sede del Pd di Campalto, località della tearraferma del comune di Venezia, è stata imbrattata da ignoti coon simboli nazisti. Lo rendono noto fonti del Pd lagunare.

"Questa notte è stata imbrattata con simboli nazisti la sede del Pd Campalto dove era esposto un forte messaggio di solidarietà al popolo ucraino contro la guerra - ruleva Monica Sambo consigliera comunale del Pd a Venezia -. Non saranno queste intimidazioni a frenare i nostri valori antifascisti e di paci".

"Questi atti vandalici, anzi, rafforzano ancor più la nostra partecipazione democratica e la nostra richiesta di pace in un momento così drammatico per l'Europa e per il mondo conclude -.

Come partito democratico continueremo a chiedere l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e per ribadire che la guerra non possa mai essere la soluzione". (ANSA).