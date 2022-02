Mattarella al Corviale di Roma per un'iniziativa di calcio sociale. "Qui si apre una prospettiva nuova"

"Qui c'è una straordinaria manifestazione di quello che emerge nella società. Ho letto delle scritte splendide, come "stare insieme", "dialogare con il rispetto reciproco", rimuovendo così quegli effetti negativi" che spesso si vedono nel mondo del calcio. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Corviale di Roma per inaugurare il campo di calcio dei "miracoli", una iniziativa di calcio sociale. Il Corviale è uno dei simboli delle difficoltà delle periferie della capitale. E' un enorme palazzo di quasi un chilometro che ospita quasi 4000 persone.

Il presidente ha poi ricordato che una delle regole del calcio sociale "è che i rigori li possono calciare anche quelli più deboli". "Se fosse stata applicata quando ero ragazzino io - ha poi scherzato Mattarella - mi avrebbe permesso di calciare qualche rigore". "Questo campo dei miracoli - ha aggiunto - è un luogo che esprime speranza fiducia e concreta crescita sociale. Si crea una realtà concreta, è un propellente alla crescita individuale e sociale. Se i bambini apprendono questo criterio, di collaborare questo consente loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Oggi si inaugura non un campo di calcio ma una prospettiva".

Quello del Corviale è il primo Campo di Calcio a 11 nell'ambito del progetto di 'Calciosociale' nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzio. Presenti al Corviale anche il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente del Coni , Giovanni Malagò.

Il nuovo campo di calcio dei Miracoli è stato realizzato anche con il coinvolgimento della Regione Lazio e l'Ater Roma.Il progetto 'Calciosociale' a carattere sportivo-sociale opera in contesti giovanili ad alto rischio di emarginazione e propone un'attività educativa e pedagogica che coinvolge i ragazzi e le famiglie in un percorso di integrazione e legalità.