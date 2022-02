Sciopero trasporti, Sindacati: 'Adesione fino al 100%, ora il contratto'

"Metro chiuse nelle principali città come Milano, Roma e Napoli ed una adesione media del 90% con punte fino al 100% in alcune località, tra autisti e personale addetto alla circolazione degli autobus sia urbani sia extraurbani". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autofferrotranvieri in merito allo sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale di 24 ore per il rinnovo del contratto. "Di fronte a questa alta partecipazione è ancora più necessaria la convocazione in sede istituzionale", affermano, e "dopo due scioperi non è più possibile rinviare la soluzione del problema".

"E' un'adesione molto alta, a dimostrazione della necessità di lavoratori e lavoratrici di vedere rinnovato il contratto nazionale autofferrotranvieri - internavigatori (area mobilità) con relativo adeguamento dei salari e delle condizioni di lavoro", affermano i sindacati. "Di fronte a questa alta partecipazione alla protesta per il rinnovo del ccnl - sottolineano - è ancora più necessaria la convocazione in sede istituzionale, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nella trattativa che da molti mesi non registra progressi per l'indisponibilità delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav ad affrontare e risolvere le criticità esistenti".

Landini, tpl da 7 anni senza contratto nazionale - "Oggi c'è lo sciopero dei lavoratori del trasporto locale, che da ben sette anni sono senza contratto nazionale. E' chiaro che, da questo punto di vista, la situazione economica e finanziaria, la stessa vicenda della guerra in Ucraina, porta ad aumentare le differenze. Quindi è evidente che, in un momento come questo, serve che il governo ascolti maggiormente le parti sociali e che ci siano anche luoghi in cui questo confronto, questa discussione possa essere fatta". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro con gli studenti dell'Istituto Marie Curie di Napoli.