Muore a Ny: domani rientro salma, sabato i funerali

(ANSA) - SALERNO, 24 FEB - È atteso per la giornata di domani il rimpatrio in Italia della salma di Claudio Mandia, lo studente 17enne trovato senza vita in un college di New York. Il feretro, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare a Battipaglia (Salerno) nella giornata domani.

La camera ardente dovrebbe essere allestita in serata nella chiesa di Santa Maria della Speranza dove sabato, alle 9.30, saranno celebrati i funerali del giovane. (ANSA).