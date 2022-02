Lazio: ok a legge per donne nella scienza, "prima in Italia"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Oggi è stata finalmente approvata dal Consiglio regionale del Lazio, la legge da me proposta sulle lauree Stem (Scienza Tecnologia Ingegneria Matematica), dal titolo 'Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi'. Ringrazio le colleghe e i colleghi che hanno lavorato e si sono impegnati per far approvare al più presto questa legge". Così, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Michela Di Biase.

"Una legge a favore delle donne e contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Siamo la prima Regione italiana ad aver stanziato quasi un milione di euro per accompagnare le donne che scelgono di intraprendere un percorso di studi e formazione nel settore scientifico. Vogliamo incentivare, in un modo concreto, una passione che troppo spesso è ostacolata da pregiudizi e disuguaglianze assolutamente inaccettabili. In Italia c'è ancora una scarsa presenza femminile nel campo delle tecnologie e della scienza, e oggi il Lazio fa un passo concreto e tangibile per cambiare finalmente le cose" ha sottolineato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (ANSA).