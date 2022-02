Giovane accoltellato a Roma, identificato aggressore

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Un sgarbo legato a vicende di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il movente dietro l'accoltellamento di un 19enne avvenuto lunedì a Roma, nel parco di via Tieri in zona Cassia. Gli agenti del commissariato Flaminio hanno identificato l'autore dell'aggressione, un giovane di 17 anni, che è stato denunciato alla procura per l'accusa di tentato omicidio. In base a quanto si apprende i due sono entrambi incensurati e la vicenda non sarebbe riconducibile a gang criminali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il denunciato avrebbe dato appuntamento alla vittima nel parco, sfruttando una amicizia in comune, e li lo ha colpito con alcuni fendenti per poi fare perdere le sue tracce. Il maggiorenne è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita e per lui è stata disposta una prognosi di trenta giorni. (ANSA).