Sindaca Crema: gip archivia lesioni colpose

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - E' stato archiviato dal gip di Cremona il procedimento a carico della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, che era indagata per lesioni colpose a causa dell'incidente dell'ottobre 2020 a un piccolo frequentatore di uno dei due asili nido comunali che si era schiacciato le dita nel cardine di una porta tagliafuoco, senza riportare lesioni permanenti.

E' stata la stessa sindaca a rendere nota l' archiviazione dell'inchiesta che aveva causato non poche polemiche in ordine alla vastità delle competenze dei primi cittadini. A Stefania Bonaldi era giunta la solidarietà dell'Anci ma anche quella bipartisan di numerosi amministratori pubblici. Condividendo le argomentazioni del pm, il giudice afferma che nei confronti della sindaca "non è stata individuata alcuna condotta omissiva in rapporto causale con le lesioni subite dal piccolo", né è stato possibile configurare in capo alla prima cittadina "una colpa specifica o generica, soprattutto considerato che, non essendo a conoscenza della concreta organizzazione degli spazi dell'asilo nido comunale, funzionali alla suddivisione in 'bolle' (e a fortiori della presenza di una porta tagliafuoco in una delle aule)". In capo alla sindaca non era "prevedibile né evitabile quanto accaduto". (ANSA).