Camici, gip archivia inchiesta soldi Fontana in Svizzera

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pm, ha archiviato l'inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio Fontana era indagato per autoriciclaggio e falso nella 'voluntary disclosure' in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto a Lugano, scudati nel 2015, e in particolare su parte del denaro, 2,5 milioni, che gli inquirenti ritenevano frutto di presunta evasione fiscale.

Fontana, difeso dai legali Jacopo Pensa e Federico Papa, ha sempre ribadito che la somma regolarizzata 7 anni fa era il lascito ereditario della madre.

La difesa depositò documenti a partire dal '97 relativi ai conti svizzeri. (ANSA).