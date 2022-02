Mafia e traffico di droga: 43 arresti nel Barese

(ANSA) - BARI, 21 FEB - E' in corso di esecuzione nel Barese una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 43 persone. Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo mafioso.

La misura cautelare è il risultato di una articolata attività investigativa della Polizia di Stato coordinata dalla Dda di Bari.

Gli arresti vengono eseguiti da oltre 300 poliziotti nei comuni di Bari e Bitonto. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella Procura di Bari alla presenza del procuratore della Repubblica Roberto Rossi e del direttore centrale anticrimine il prefetto Francesco Messina. (ANSA).