Corruzione: 16 arresti dei cc, anche sindaco Sabaudia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Sedici misure cautelari, tra cui anche una destinata al sindaco di Sabaudia (domiciliari): è il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. In base a quanto si apprende le indagini hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia. In corso perquisizioni e sequestri. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Latina. In particolare alla sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi sono contestati 11 episodi di turbativa d'asta e uno di corruzione. In totale sono una ventina le persone finite nel registro degli indagati. (ANSA).