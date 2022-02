Covid: Fontana, grazie lombardi, ora guardiamo avanti

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Tra le giornate di oggi e domani saranno trascorsi due anni dal giorno in cui anche in Italia venne trovato il primo caso di Coronavirus". Con queste parole oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato, con un post su Facebook, l'inizio della pandemia in Italia.

"La Lombardia, come poche altre zone del mondo - ha continuato -, è stata travolta da uno tsunami. Ognuno, per quanto possibile, e cito per tutti medici, infermieri, personale sanitario e migliaia di volontari della Protezione Civile, ha messo in campo un'enorme solidarietà e grandissime competenze. E un pensiero particolare va a chi non c'è più, a loro una preghiera".

"Ora - ha aggiunto Fontana - guardiamo avanti consapevoli che la situazione sta volgendo al meglio e che proprio quello stesso spirito di compattezza che ha contraddistinto i giorni più difficili, sarà l'elemento vincente per affrontare insieme e con ottimismo il futuro. Ancora #grazie a tutti i lombardi per quello che hanno fatto e continueranno a fare". (ANSA).