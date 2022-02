Accoltellamenti a Milano, 5 feriti

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Una serie di accoltellamenti tra giovani si sono verificati, la scorsa notte, a Milano. Quattro i feriti soccorsi dal 118, tutti tra i 15 e i 20 anni, con episodi che si sono succeduti tra le 2 e le 5 del mattino nei dintorni della zona Garibaldi, una delle aree più frequentate della movida milanese. Uno dei soccorsi, un 20enne, è ricoverato in gravi condizioni. Non si esclude, al momento, che i ferimenti siano collegati. Nella notte anche un quinto ferito, in piazza Duca D'Aosta.

Secondo quanto riferito dal 118, che ha effettuato i soccorsi, quattro casi si sono succeduti intorno a piazza Gae Aulenti, uno dei luoghi più di moda di Milano. Il primo è avvenuto alle 3.25 proprio nei pressi della piazza, con un 18enne ferito con arma da taglio trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Il secondo un minuto dopo (quindi potrebbe essere contemporaneo o antecedente del primo) nella limitrofa via fratelli Castiglioni, con un ragazzo di 20 anni ferito gravemente con una coltellata e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al nosocomio di Niguarda.

Il terzo alle 4.45 in corso Como, uno dei viali più frequentati tra i giovani di Milano e dell'hinterland, con un 19enne finito in codice giallo al Policlinico. Il quarto è accaduto nel vicino viale Pasubio, alle 5.20, quando è stato ferito un 15enne, trasportato in codice giallo all'ospedale S.Raffaele. Un ferimento anche in piazza Duca D'Aosta. Sulla serie di episodi le indagini sono in carico ai Carabinieri.

