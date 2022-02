Ucraina:presidio contro guerra alla base Nato di Lago Patria

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 19 FEB - Un presidio dei 'Comitati No Trident' si sta svolgendo dinanzi alla base Nato di Lago Patria a Giugliano (Napoli). La manifestazione pacifica è stata indetta per sensibilizzare contro la guerra e contro un possibile coinvolgimento dell'esercito italiano nella critica situazione che si sta vivendo tra Ucraina e Russia.

Lo slogan dei manifestanti è sintetizzato nello striscione esposto all'ingresso della base: "La Nato si esercita a nuove aggressioni e a nuove guerre. No Trident Juncture 2015". Al presidio sta partecipando anche il padre comboniano Alex Zanotelli.

L'iniziativa, cominciata intorno alle ore 10,00 e tuttora in corso, vede alternarsi negli interventi di informazione, per creare una sensibilizzazione dal basso, rappresentanti, associati e simpatizzanti di associazioni contro la guerra e la violenza. Seguono momenti di dibattitto e spazi musicali. Al momento la manifestazione, presenti forze dell'ordine, si sta svolgendo in maniera pacifica e senza creare intoppi al regolare svolgimento delle attività ingresso-uscita della base Nato.

