Somalia: dieci morti in attentato suicida a Beledweyne (2)

(ANSA-AFP) - MOGADISCIO, 19 FEB - L'uccisione di due vice commissari distrettuali è stata confermata dal funzionario il quale ha precisato che i feriti sono tutti civili. La Somalia, in particolare la capitale Mogadiscio, nelle ultime settimane ha assistito a un'ondata di attacchi mentre il Paese arranca a causa di una crisi politica causata da disaccordi di vecchia data sulle elezioni più volte rinviate.

La sicurezza era stata rafforzata a Beledweyne, che si trova a 340 chilometri a nord della capitale, proprio in preparazione al voto per i seggi della Camera bassa. Testimoni hanno detto che l'enorme esplosione ha colpito uno spazio all'aperto ombreggiato da alberi del ristorante "Hassan Dhiif". (ANSA-AFP).