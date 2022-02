Adm-Gdf, +200% sanzioni al traforo Gran San Bernardo nel 2021

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - Nonostante la diminuzione dei volumi di traffico per l'emergenza sanitaria, nel 2021 sono aumentati i controlli al confine italo-svizzero svolti dai funzionari Adm della Sezione operativa territoriale del traforo Gran San Bernardo con i militari della Guardia di finanza. Le sanzioni si sono incrementate di oltre il 200% rispetto al periodo pre-pandemia.

Ammontano a quasi 700.000 euro per 63 violazioni gli illeciti valutari. In crescita anche le violazioni per detenzione di sostanze stupefacenti: 121 tra marijuana, hashish, cocaina, anfetamine, funghi allucinogeni e Lsd. Su questo fronte, un passeggero nigeriano è stato trovato in possesso di due ovuli di cocaina.

Sono stati 15 i verbali di constatazione nei confronti di viaggiatori che tentavano di introdurre nel territorio italiano merci estere senza pagare i diritti di confine (contrabbando). I sequestri hanno riguardato tabacchi lavorati esteri, materiale informatico, monete antiche, orologi Rolex e profumi. Ma anche un suv Bmw X5, con targa estera, guidata da un cittadino residente nell'Unione Europea in assenza delle previste procedure doganali. I funzionari hanno anche sequestrato una Vespa Piaggio risultata rubata e così restituita al legittimo proprietario. Sono state inoltre sequestrate diverse armi, tra cui una mannaia, una balestra, un tirapugni e taser, trasportate senza autorizzazione. Sequestrati anche 110 kg di carne ed insaccati trovati su un'auto, mal conservati e senza etichette di tracciamento. (ANSA).