Flying Angels, 10 anni di voli salvavita: aiutati 2200 bambini

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Circa 2200 bambini gravemente malati raggiunti in 70 paesi, oltre 4100 biglietti aerei finanziati, 10 milioni di miglia percorse, equivalenti a quasi 400 giri del mondo: con questi numeri Flying Angels, onlus genovese, festeggia 10 anni di voli salvavita per garantire ai più piccoli l'accesso a cure non disponibili nei propri luoghi d'origine. Il primo volo venne fatto il 7 aprile 2012 e portò un neonato di un mese con una grave malformazione cardiaca dal Kosovo a Genova per essere curato all'ospedale pediatrico Gaslini Per valorizzare l'impegno della Fondazione e del suo network, durante l'anno sono previste tante iniziative all'insegna della solidarietà, con un logo speciale progettato dagli studenti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

"Questo importante compleanno sarà occasione per condividere con tanti partner e sostenitori i risultati raggiunti insieme, ma soprattutto per proiettare nel futuro quanto di buono abbiamo ottenuto in questi anni, in termini di valore sociale creato" commenta Mauro Iguera, presidente di Flying Angels. (ANSA).