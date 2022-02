Richiuso il reparto covid di Codogno

(ANSA) - CODOGNO (LODI), 16 FEB - E' stato chiuso, e in queste ore verrà sanificato per riaprire venerdì prossimo come reparto normale, il reparto Covid di Codogno (Lodi). Era stato riaperto il 10 gennaio scorso dopo l'ultimo aumento di malati.

E' quindi la seconda chiusura nella città simbolo dello scoppio della pandemia in Italia. Il reparto era stato aperto con la scoperta del cosiddetto 'paziente 1 italiano' ed era stato chiuso già una prima volta il 4 giugno 2021. "Speriamo si tratti dell'ultima, definitiva chiusura di questo repartino" sottolinea Paolo Bernocchi direttore sanitario dell'Asst di Lodi. "L'ormai ex area Covid, da venerdì, quindi - conclude Bernocchi - tornerà a essere dedicata ai pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardio-pneumologica. (ANSA).