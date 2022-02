Covid:sequestrate oltre 4 mila mascherine FFP2 non conformi

(ANSA) - CATANZARO, 16 FEB - Oltre 4 mila mascherine FFP2 non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in provincia di Catanzaro che ha comminati a quattro imprese sanzioni per un importo complessivo di circa 80 mila euro.

Nei primi due mesi del 2020, i militari del Gruppo di Catanzaro e della Tenenza di Soverato, in concomitanza con la diffusione della variante Omicron e dei conseguenti obblighi di legge varati dal Governo per il contenimento del virus tra cui l'utilizzo delle mascherine FFP2 per l'accesso ai pubblici spettacoli e per i trasporti, hanno controllato diversi negozi interessati dalla vendita dei dispositivi di protezione riscontrandone, in alcuni casi, l'irregolarità.

I controlli, condotti negli esercizi commerciali operanti nella circoscrizione di competenza allo scopo di accertare il rispetto della normativa concernente la fabbricazione e per contrastare comportamenti fraudolenti e manovre speculative, hanno portato al sequestro di 4.377 mascherine. (ANSA).