Covid: 2 morti e 740 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Il bollettino quotidiano della pandemia registra altre due vittime in Alto Adige. Si tratta, segnala l'Azienda sanitaria provinciale, di 2 uomini, uno fra i 70 ed i 79 anni, l'altro fra gli 80 e gli 89 anni. I decessi provocati dal Covid-19, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 1.391. I laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato altri 740 nuovi casi positivi: 82 sono stati rilevati sulla base di 711 tamponi pcr (di cui 160 nuovi test) e 658 sulla base di 6.047 test antigenici. L'incidenza settimanale scende a 1.091 (meno 49 rispetto ad ieri).

Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 7 in terapia intensiva, 100 nei normali reparti ospedalieri, 104 nelle strutture private convenzionate e 17 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.182 (1.141 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.917 per un totale di 171.447. (ANSA).