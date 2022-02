Chiesa: è morto il cardinale Luigi De Magistris

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - All'età di quasi 96 anni, che avrebbe compiuto il 23 febbraio, il cardinale Luigi De Magistris è morto questa notte, intorno all'1. Lo annuncia la Diocesi di Cagliari in un comunicato dell'arcivescovo.

Nato proprio nel capoluogo sardoi nel 1926, si laureò in filosofia all'Università. Compì la formazione seminaristica presso il Seminario Romano e venne ordinato sacerdote dall'Arcivescovo Paolo Botto nella cattedrale di Cagliari il 12 aprile 1952.

Svolse buona parte del suo ministero a servizio della Santa Sede. Eletto vescovo da Papa Giovanni Paolo II il 6 marzo del 1996, fu consacrato il 28 aprile dello stesso anno dal cardinale Giovanni Canestri nella chiesa di Sant'Anna in Cagliari. Il 22 novembre 2001 divenne pro penitenziere maggiore, incarico a cui rinuncio per limiti di età il 4 ottobre 2004. Rientrò definitivamente a Cagliari nel 2010 e sino a pochi anni fa svolse il ministero di confessore in Cattedrale.

All'Angelus del 4 febbraio 2015 Papa Francesco annunciò la sua creazione a cardinale nel successivo concistoro del 14 febbraio. Tre giorni dopo prese possesso della diaconia dei Santissimi Nomi di Gesù e Maria in via Lata.

L'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, e l'intera comunità diocesana, "ricordando con ammirazione e gratitudine l'intensa opera apostolica del Cardinale De Magistris, eleva al Signore fervide preghiere affinché accolga questo suo servo fedele nella Gerusalemme celeste e conceda il suo conforto ai familiari e a tutti coloro che hanno goduto della sua amicizia nel tempo della sua vita terrena". (ANSA).