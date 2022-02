16enne travolto da treno nel Varesotto

(ANSA) - ARCISATE, 16 FEB - Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un treno, questa mattina ad Arcisate (Varese). Grazie a una manovra estrema del macchinista alla guida di un convoglio proveniente dalla Svizzera, che è riuscito a frenare, il sedicenne è finito sotto il convoglio riportando un trauma al torace e diverse ferite, ma è stato estratto vivo dai soccorritori e portato in ospedale a Varese, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Ancora ignote le cause dell'incidente, al vaglio della Polfer anche la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.

(ANSA).