Morto a 16 anni, il legale: "famiglia letteralmente distrutta"

"La famiglia di Giuseppe è letteralmente distrutta, sono quelle cose che non devono mai capitare, l'unica cosa che uno non vorrebbe mai ricordare è la morte del proprio figlio". Così all'ANSA l'avv. Arnaldo Salvatori legale della famiglia di Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano (Fermo) morto ieri in un incidente stradale durante uno stage in un'azienda termoidraulica, all'uscita dall'Istituto Artigianelli di Fermo, frequentato dal ragazzo. Il legale, che si è recato all'Artigianelli per verificare la regolarità dello stage, al di là del rapporto professionale, è vicino di casa e amico della famiglia di Giuseppe (il padre Sabino, la madre Francesca, il fratellino minore).

"I genitori mi hanno detto Giuseppe era al secondo stage - racconta l'avv. Salvatori - che era molto soddisfatto di ciò che faceva: tornava a casa stanco ma contento, purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Il fine settimana, siccome era amante del calcio, Giuseppe faceva le sue partite, penso giocasse in una squadra. Era amante del calcio - ricorda il legale -, era un ragazzo semplice e perbene".

"Stamattina il preside dell'Artigianelli era assente - riferisce il legale - mi dovranno fornire tutti i dati per verificare la regolarità dello stage. Il tutor dovrebbe essere lo stesso titolare dell'azienda presso cui faceva lo stage, non so se il conducente dell'auto era il suo tutor, so solo che è ricoverato".