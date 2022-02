Green pass: presidio a Torino, basta discriminare lavoratori

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Un centinaio di lavoratori No Green Pass manifesta davanti al Comune di Torino contro l'obbligo per i lavoratori over 50 di avere il certificato verde, in vigore da oggi. Il presidio è organizzato dai SI Cobas, che hanno chiesto di essere ricevuti dal sindaco, "perché ci sono 500 lavoratori comunali da oggi sospesi".

"Protestiamo contro una discriminazione diretta ai lavoratori - spiega Mahmoud, sindacalista SI Cobas -. Una soluzione che non risolve la pandemia, che va combattuta con più posto letto e con assunzioni negli ospedali. Il governo mette in difficoltà intere famiglie e le aziende non stanno pagando le quarantene preventive e le malattie. In piazza oggi ci sono anche lavoratori vaccinati in solidarietà con i colleghi discriminati", conclude Mahmoud.

I SI Cobas ha annunciato anche l'avvio di una raccolta fondi per un cassa di mutuo soccorso per i lavoratori sospesi. (ANSA).