Green pass: piazza Unità blindata per manifestazione No vax

(ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - E' blindata dalle forze dell'ordine sin da qualche minuto prima delle 18 piazza Unità d'Italia, a Trieste, luogo in cui era stata annunciata, attraverso i social, una manifestazione no Green pass per la stessa ora.

Nell'area sono presenti mezzi delle forze dell'ordine. Lungo il lato che dà sulle rive sono schierati poliziotti in tenuta in antisommossa. Alcune decine di manifestanti si sono avvicinati alle transenne e chiedono 'area libera' e ancora 'andate a lavorare'. Alcuni sono avvolti nelle bandiere 'no Green pass'.

Continuano però ad arrivare manifestanti nonostante la pioggia.

Oggi il Coordinamento No Green pass di Trieste aveva diffuso una nota in cui annunciava sostegno per eventuali ricorsi contro le sanzioni annunciate nei confronti di chi ha partecipato e organizzato il corteo non preannunciato di sabato a Trieste.

Stamani una manifestazione di protesta si è tenuta a Udine.

