Green pass: nuova protesta a Trieste,corteo blocca il centro

(ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - Nuova protesta no Green pass oggi pomeriggio a Trieste. Il presidio, come annunciato dai promotori attraverso i social, era in programma alle 18 nella centrale piazza Unità, area interdetta alle manifestazioni e blindata con transenne e forze dell'ordine poco prima di quell'ora.

Arrivando all'appuntamento alcuni manifestanti si sono quindi fermati sul marciapiede del lungomare che dà sulla piazza, urlando 'area libera' davanti alla polizia in tenuta anti sommossa. Altri, oltre 300, hanno invece dato vita a un corteo sfilando nell'area pedonale circostante la piazza e sui marciapiedi con in testa lo striscione 'Assieme agli Over 50, no obbligo vaccinale, no Green pass'.

Successivamente il gruppo è sceso in strada occupando la porzione di lungomare davanti a piazza Unità. Dopo alcuni minuti è partito un nuovo corteo che ha dapprima attraversato l'area pedonale per poi scendere in strada e raggiungere la centrale via Carducci, bloccando di fatto il traffico. Sul posto la polizia locale.

Lungo il tragitto e durante i primi momenti di protesta i manifestanti, non tutti con mascherina, hanno più volte scandito slogan come 'no Green pass' e 'no ricatti sul lavoro'. Il corteo si è poi concluso a piazza Oberdan verso le 20. (ANSA).