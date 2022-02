Abitanti contro spacciatori, cartelli su muri di palazzi Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - I residenti si ribellano agli spacciatori, affiggendo sui muri dei loro palazzi cartelli per dire 'no' allo spaccio di droga. Accade a Firenze, nel quartiere di Rifredi, nella zona di via Carlo del Greco. I cittadini, esasperati dal fenomeno dello spaccio, hanno deciso di mettere tappezzare le facciate con cartelloni per far sentire la loro voce.

Le loro segnalazioni sono arrivate anche alla questura che ha fatto scattare controlli. Ieri gli agenti del commissariato di Rifredi hanno arrestato un 27enne, bloccato in via Locchi mentre vendeva cocaina a un italiano. Il pusher, marocchino, indossava dei guanti dove aveva nascosto dosi di cocaina e di hashish in corrispondenza di ogni dito. Il suo cliente è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. (ANSA).