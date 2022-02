Scontro moto-monopattino, un morto

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Un morto e un ferito in condizioni molto gravi sono il bilancio di un incidente tra una moto e un monopattino elettrico avvenuto la scorsa notte a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano.

Secondo quanto si è appreso, il conducente del monopattino è morto sul colpo. Al momento, non è nota la prognosi ospedaliera del ferito, ricoverato d'urgenza, in elicottero, all'ospedale milanese di Niguarda. Sul posto si sono recati il 118 e i carabinieri.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 22 di ieri in via Leonardo da Vinci, in prossimità di un attraversamento pedonale. Il conducente del monopattino, un 39enne di origine straniera, è morto sul colpo per le gravissime lesioni, mentre il conducente della moto, un 60enne, è stato ricoverato incosciente e trasportato in fin di vita all'ospedale. (ANSA).