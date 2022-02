Raduno no vax: pochi manifestanti ad Altare della Patria

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sono circa duecento i manifestanti che si sono radunati all'Altare della Patria dove di fatto si è spostato il sit-in dei no vax. Secondo gli organizzatori alcuni manifestanti sono stati bloccati all'Arco di Travertino e sulla Cristoforo Colombo "e non riescono a raggiungere il concentramento". Presente il leader dei no vax di Torino Marco Liccione.

"Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi', afferma Liccione in piazza a Roma. "Ci chiedono di spostarci ma noi non andremo via -spiega- non vogliamo vedere calpestati i nostri diritti. Noi non siamo contro il vaccino ma siamo contro il governo che non ha fatto niente. Il problema non è il vaccino ma sono il caro bollette e la mancanza di lavoro.

Diciamo basta al Green pass e alle restrizioni". (ANSA).