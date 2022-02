Incidenti montagna: cade su Mont Colmet, morto scialpinista

(ANSA) - AOSTA, 13 FEB - Uno scialpinista è morto a seguito di una caduta sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. La vittima - che faceva parte di un gruppo di scialpinisti piemontesi - era in salita quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è caduta ed è scivolata per una ventina di metri, battendo il capo contro una pietra. Nonostante indossasse il casco l'uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118 che non ha potuto fare altro che certificare il decesso. Le indagini sono affidate alla Guardia di finanza di Entreves.

(ANSA).