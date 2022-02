Tweet bare: T. Montesano annuncia querele dopo minacce morte

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Date le gravi e continue minacce, anche di morte, arrivate contro di me e la mia famiglia, sono stato costretto a dare mandato al mio avvocato di procedere in tutte le sedi contro chiunque abbia volutamente distorto il mio pensiero - espresso a titolo personale e sul mio account privato - e diffamato la mia reputazione, oltre che verso gli autori delle minacce sui social". Lo rende noto, in un comunicato all'ANSA, il giornalista del quotidiano 'Libero', Tommaso Montesano, che è al centro di forti polemiche, denunce e richieste di radiazione dall'Albo, per aver paragonato, con un tweet, la tragedia delle bare trasportate dai camion dell'esercito a Bergamo al caso del "lago della Duchessa" ai tempi del sequestro Moro.

"Sono rimasto in doveroso silenzio in questi giorni nella speranza che questo potesse consentire una riflessione più lucida e pacata del mio commento postato su Twitter - scrive Tommaso Montesano -. Ribadisco la mia totale estraneità alle distorte e avventate interpretazioni che sono state associate da altri al mio pensiero, che mai ha inteso negare i lutti di Bergamo e l'autenticità del dolore patito da tutta la comunità e dai parenti delle vittime". (ANSA).