Studenti a vandali No Vax, mandate email, non imbrattate

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - "Non si toccano i bambini, ma nemmeno le nostre scuole", "La notte si dorme, non si imbratta", "Prossima volta mandate una mail". Sono alcune delle frasi scritte su alcuni cartelloni esposti alla porta d'ingresso alla scuola Rismondo di via Forlanini, nel comprensivo Iqbal Masih, dove due notti fa i No vax hanno compiuto atti vandalici scrivendo ovunque con vernice spray di colore rosso. Cartoncino e pennarello per rispondere agli spray con le firme: Marta, Luca, Cecilia, Giacomo, Aurora e altri ancora, come riporta l'emittente televisiva locale TeleQuattro.

Le frasi scritte dai No vax sono state cancellate dal servizio specializzato del Comune. (ANSA).