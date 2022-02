Covid: quattro decessi e 1.023 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Quattro decessi e 1.023 nuovi casi covid vengono riportati nell'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. I decessi riguardano due uomini over 70 e over 90 e due donne over 60 e over 70. Sono risultati positivi 110 pcr su 953 e 913 test antigenici su 8.586. E' stabile il numero dei ricoveri con 114 (+1) nei normali reparti e 8 (-1) in terapia intensiva. Continua a calare il numero di persone in quarantena, che ora sono 15.569. 1.536 altoatesini sono stati dichiarati guariti. (ANSA).