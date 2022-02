ANSA-IL-PUNTO/COVID: Fp-Cgil Fvg critica deroghe assunzioni

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - "Una misura discutibile, sebbene sia prevista e consentita dalla normativa nazionale". La segretaria Funzione pubblica Cgil Fvg Orietta Olivo commenta così la delibera 134, con cui la Giunta regionale consente alle strutture sanitarie che possono, di riassumere temporaneamente personale sanitario in possesso di un titolo di studio non riconosciuto dal Ministero della Salute. "Siamo di fronte a una misura d'emergenza e la possibilità di avere maglie più larghe nell'abilitare personale con titoli e abilitazioni conseguiti all'estero è permessa dalla normativa nazionale in vigore da un anno. Per questo è paradossale che il Fvg decida di sfruttare questa opzione dopo un anno e a soli cinquanta giorni del termine previsto dell'emergenza".

Durante la prossima settimana, ASUFC aprirà uno sportello dedicato presso l'hub vaccinale dell'Ente Fiera di Martignacco per la risoluzione di problematiche legate all' ottenimento del green pass da guarigione/ vaccinazione o allo spostamento della seconda dose. Lo sportello sarà ad accesso libero (lunedì 14 febbraio dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì 16 febbraio dalle 14.30 alle 18.30; giovedì 17 febbraio dalle 9.00 alle 12.00).

Oggi in Fvg su 7.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 500 nuovi contagi (7,04%) sono inoltre 10.695 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 936 casi (8,75%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, i pazienti in altri reparti sono 390. La fascia più colpita è quella 40-49 anni (15.95%); oggi si registrano 9 decessi, le vittime sono di età compresa tra i 49 e i 102 anni. (ANSA).