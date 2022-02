Carceri: Uilpa Monza, detenuto suicida

(ANSA) - MONZA, 10 FEB - Un uomo di 33 anni, tunisino, si é tolto la vita ieri sera nel carcere di Monza, dove era detenuto.

Lo ha reso noto il sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa.

"É il secondo dall'inizio dell'anno e la politica continua a disinteressarsi di quello che accade nelle carceri", ha detto all'Ansa Domenico Benemia, segretario lombardo Uilpa. "Non si scarica sugli operatori il male del sistema - ha proseguito - c'è un allarme, tra suicidi e aggressioni, che non può più essere ignorato". L'uomo era in carcere per omicidio ed é riuscito a togliersi la vita utilizzando il gas della bombola da campeggio in dotazione nelle celle per cucinare. É questa la prima ricostruzione effettuata dagli investigatori sulla morte del detenuto tunisino trovato privo di vita ieri sera nella casa circondariale di San Quirico a Monza. (ANSA).