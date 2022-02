Bollette, Milano spegne castello e Comune

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Anche a Milano, così come in altre città italiane, dalle 20 alle 21 di questa sera si spegneranno le luci di due monumenti simbolo come il Castello Sforzesco e Palazzo Marino, sede del Comune, in segno di protesta contro il caro bollette.

"Lo facciamo per aderire all'iniziativa dell'Anci contro l'aumento dei costi dell'energia - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post sulle sue pagine social - . Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini.

Al Governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità". (ANSA).