Una statua per Margherita Hack, prima in Italia

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Sarà realizzata a Milano la prima scultura sul suolo pubblico in Italia dedicata a una scienziata.

L'opera, che ritrae la celebre astrofisica Margherita Hack, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, sarà installata nel mese di giugno in Largo Richini, in una porzione di giardino di fronte all'ingresso dell'Università Statale.

A realizzare il monumento in bronzo, la bolognese Daniela Olivieri in arte Sissi, artista che attualmente insegna all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, già vincitrice di numerosi riconoscimenti a livello internazionale, scelta da un'apposita giuria dopo un concorso d'idee lanciato da Fondazione Deloitte, Casa degli Artisti e Comune di Milano, al quale hanno partecipato 8 artiste italiane e internazionali.

La scultura, dal titolo 'Sguardo fisico', rappresenta Margherita Hack intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante la galassia. L'astrofisica è rappresentata mentre alza le braccia al cielo, simulando un telescopio, un gesto emblematico che invita alla scoperta e all'immaginazione e dichiara quella determinazione e tenacia che le permisero di emergere in un mondo scientifico dominato da figure maschili. (ANSA).