L'Italia ricorda gli esuli e la tragedia delle foibe

L'Italia del ricordo e degli esuli comincia le celebrazioni oggi alle 9.30 con la deposizione di corone alla Foiba n.149 di Monrupino; poi le autorità si trasferiranno poco lontano, sempre sul Carso, a Basovizza, per la cerimonia di commemorazione al Sacrario della Foiba - Monumento Nazionale, dove, oltre alle autorità locali, sono attesi i rappresentanti del Comitato per i Martiri delle Foibe e delle Associazioni con schieramento di labari e medaglieri e gonfaloni. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dal canale social Facebook del Comune (www.facebook.com/comuneditrieste) e dall'emittente televisiva Telequattro.

Seguiranno la resa degli onori ai Martiri delle Foibe e la deposizione delle corone da parte delle istituzioni e delle associazioni cui seguirà la benedizione di mons. Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo - Vescovo di Trieste ai Caduti di tutte le Foibe. Infine, prenderanno la parola il presidente della Lega Nazionale di Trieste, Paolo Sardos Albertini, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga.

Da Trieste a Roma: nel pomeriggio al Senato si terrà una cerimonia con il presidente Sergio Mattarella in memoria delle vittime delle foibe. Sono previsti discorsi dei presidenti di Camera, Roberto Fico, e Senato, Elisabetta Casellati. Chiuderà la celebrazione il premier Mario Draghi.

La vigilia è stata invece segnata dalla polemica per un convegno organizzato all'Università per stranieri di Siena, dal titolo "Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo". Due giorni fa alcuni senatori della Lega hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Università Cristina Messa sulla legittimità dell'iniziativa. "Che forze politiche provino a impedire e muoversi contro iniziative scientifiche è di una gravità inaudita, una dimostrazione di profonda inciviltà", ha replicato il rettore Tomaso Montanari, ieri a margine del convegno. "L'università - ha premesso introducendo l'incontro - non si schiera politicamente. Ma l'antifascismo non è una posizione politica, è una premessa costituzionale e istituzionale indispensabile e non negoziabile".

Sabato è in programma a Firenze un presidio per le vittime delle foibe, promosso tra gli altri da Casaggì Destra Identitaria e Gioventù nazionale, iniziativa contro la quale la rete Democratica Fiorentina ha scritto a sindaco e questore per dire "no a manifestazioni indette da gruppi neofascisti e neonazisti". A Verona si è accesa la polemica invece per una lezione per le scuole con lo storico Eric Gobetti, autore del libro 'E allora le foibe?': alla fine, ha ricordato Montanari, "gli è stato proposto che la lezione si trasformasse in un contradditorio con un giornalista".

Un atto di vandalismo è stato infine denunciato dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini. A due giorni dalla cerimonia d'intitolazione di un piazzale a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa e infoibata nell'autunno del 1943 a 23 anni, il palo con l'insegna è stato abbattuto. "Non c'è stato nemmeno il tempo per celebrare la cerimonia, prevista per venerdì, che già la violenza di una certa parte politica si è manifestata", le parole di Fontanini.