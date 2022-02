Ratzinger, su abusi 'grandissima colpa' ma non sono bugiardo

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 08 FEB - Ratzinger, in una lettera a seguito del dossier sulla pedofilia nella diocesi Monaco che lo ha coinvolto per gli anni in cui era arcivescovo, parla di "grandissima colpa" per chi commette abusi ma anche per chi non li affronta nella stessa Chiesa. Negli incontri con le vittime "ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l'affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade". "Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore" e "ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa".

Il Papa emerito torna dunque a chiedere perdono: "Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono".

Una lettera che arriva dopo la vicinanza espressa da Papa Francesco: "Sono particolarmente grato per la fiducia, l'appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente".

Poi parla della morte che si avvicina. "Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l'animo lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l'amico". "In vista dell'ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia dell'essere cristiano. L'essere cristiano mi dona la conoscenza, di più, l'amicizia con il giudice della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura della morte", confida Joseph Ratzinger. (ANSA).