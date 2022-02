Bar'Cesaroni'di Lego, punta al marchio ufficiale

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il bar dei Cesaroni, la celebre serie televisiva dei primi anni Duemila, diventa di Lego e punta a diventare un set ufficiale. L'idea è di Mirko Di Lillo, 36enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, da sempre appassionato dei mattoncini più famosi del mondo. Il progetto, approvato da Lego, va ora alla caccia dei 10 mila voti che gli consentirebbero di "vedere la luce" sugli scaffali. "Quello che sta accadendo è pazzesco - racconta Mirko all'ANSA -. E' nato tutto in maniera assolutamente goliardica e ora rischia di diventare realtà, stupendo".

Il bar riproduce esattamente l'esterno del locale con la scritta "Garbatella" e persino i vasi di fiori, il tutto rigorosamente composto da veri mattoncini Lego. Oltre all'edificio sono presenti nel set anche le minifigures dei protagonisti della serie tv, da Giulio (Claudio Amendola) a Cesare (Antonello Fassari), da Lucia (Elena Sofia Ricci) a Ezio (Max Tortora). "L'idea è nata all'interno dell'associazione di appassionati Lego BrixLab - spiega Mirko, regista e content creator -. Ci piace sperimentare con i mattoncini, siamo anche amanti del collezionismo per così dire sano, lontano cioè dal valore economico. Ho sempre avuto questa passione, sin da piccolo, poi 5-6 anni fa è tornata la voglia di creare. E' un ottimo modo per scaricare lo stress o regalarsi un momento di relax". (ANSA).