Morto altoatesino travolto da valanga in Svizzera

(ANSA) - BOLZANO, 07 FEB - Uno scialpinista altoatesino di 46 anni è deceduto in ospedale di Coira, in Svizzera, dopo essere stato travolto sabato da una valanga sul Piz Daint. L'incidente è avvenuto sopra passo del Forno, poco lontano dal confine italo-svizzero. Il gruppo composto da tre scialpinisti - scrive il portale del quotidiano svizzero Blick - stava raggiungendo la vetta, a quasi 3.000 metri di quota, quando la slavina si è staccata e ha travolto il 46enne. L'uomo, che ha azionato l'aribag dello zaino anti-valanga, è stato trascinato per 400 metri. I compagni e i soccorritori l'hanno velocemente localizzato e liberato. E' stato trasportato in ospedale all'ospedale di Coira, dove però ieri è deceduto per le gravissime ferite. Secondo il portale altoatesino Stol.it, la vittima è della val Venosta. (ANSA).