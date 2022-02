L'Aquila città europea sport 2022,oltre 60 eventi in un anno

(ANSA) - L'AQUILA, 07 FEB - "Il grande merito di questa manifestazione è il coinvolgimento dell'associazionismo di base, che risponde al bisogno di socialità dei ragazzi". Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha presentato il calendario "L'Aquila Città Europea dello Sport 2022" nell'Auditorium del Parco. Cento associazioni, oltre 60 appuntamenti, 45 strutture pubbliche e 21 private, 23 aree comunali tra parchi, piste, falesie e Ippovie. Un anno di eventi sportivi, di riflessione sociale e di approfondimento scientifico. presenti alla conferenza anche l'assessore comunale allo Sport Vito Colonna, il presidente del Comitato esecutivo Francesco Bizzarri, l'assessore regionale allo Sport Guido Liris, il presidente Aces Italia Vincenzo Lupattelli, il coordinatore organizzativo Aces Luca Parmigiani e il referente locale Noemi Tazzi.

"L'Aquila nel corso degli anni ha espresso notevoli potenzialità sportive e in alcune discipline, come rugby, pattinaggio e bocce, ha raggiunto risultati prestigiosi che l'hanno fatta conoscere in tutto il mondo" ha ricordato Bizzarri. Il titolo è un riconoscimento assegnato annualmente da Aces Europe a città che si contraddistinguono con progetti che seguono i principi etici dello sport. "Il modello di vita dello sportivo va tutelato e protetto non solo attraverso una migliore offerta strutturale, ma anche attraverso una sinergia fra soggetti istituzionali che a vario modo svolgono un ruolo importante per la rinascita dello sport" ha detto Colonna.

"Le associazioni sportive fanno da rete di ammortizzatori sociali, bisogna sostenerle. Lo sport è un pretesto per affrontare temi sociali a 360 gradi - ha detto Liris - L'iniziativa arriva al culmine di un percorso di sviluppo e sostegno del settore che le istituzioni portano avanti con rigore e lungimiranza sin dal 2009, quando il terremoto ha danneggiato o distrutto tutte le principali strutture sportive, cancellando in pochissimo tempo riferimenti fondamentali per la vita della comunità".

Parmigiani ha consegnato la bandiera ufficiale di "L'Aquila Città Europea dello Sport 2022" nelle mani del primo cittadino lanciando una nuova sfida per il capoluogo: "Miglior Città Europea dello sport". (ANSA).