Incidenti lavoro: precipita da cassone tir, grave camionista

(ANSA) - MANTOVA, 07 FEB - Grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, in un'azienda di logistica a Villimpenta, nel Mantovano. Un autotrasportatore di 50 anni è precipitato dal cassone di un Tir, da un'altezza di circa tre metri, procurandosi traumi al volto, al capo e ad un braccio. E' stato soccorso e trasportato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale di Cremona. (ANSA).