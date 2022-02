Covid: Figliuolo, virus arretra, riportare normalità in ospedali

Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione. Lo spiega a Repubblica il commissario all'emergenza, il gen.Francesco Figliuolo. Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in futuro, se non ci saranno emergenze, si farà in farmacia o dal dottore. 'Io a Sanremo? Ho gradito la battuta di Fiorello, sono contento sia tornato il pubblico'.