Incidenti stradali: raccordo contromano, un morto in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 05 FEB - Un'auto ha percorso la carreggiata est (direzione Trieste) in contromano scontrandosi poi con un'altra auto che procedeva sulla corsia di sorpasso, nel giusto senso di marcia, il cui conducente è morto. E' accaduto questa mattina intorno alle 9 sul raccordo autostradale nel tratto tra Monfalcone Est e Duino direzione Trieste.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica con esattezza. L'auto che percorreva il raccordo nel corretto senso di marcia, nell'impatto ha preso subito fuoco e il conducente è morto. Stanno operando anche il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Intorno alle ore 9,45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l'arrivo dei soccorsi.

Le code si sono formate tra la barriera del Lisert e Redipuglia per chi proviene da Venezia e il traffico viene indirizzato subito dopo il casello del Lisert verso la strada statale 14. (ANSA).