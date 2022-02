Incidenti, inchiesta dopo morte 17enne

(ANSA) - LODI, 04 FEB - La procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo sulla morte di una ragazza di 17 anni in un'incidente stradale verificatosi a Guardamiglio nella notte tra mercoledì e giovedì.

La giovane era a bordo di una Lancia Ypsilon con altri 4 amici, ora ricoverati tra gli ospedali di Cremona e di Pavia non in gravi condizioni. Nelle prossime ore, appena sarà possibile, gli stessi amici che erano con lei al momento del ribaltamento della vettura sull'argine del Po verranno sentiti dai carabinieri per cercare di capire le circostanze in cui è avvenuta la tragedia. (ANSA).